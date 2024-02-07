Çöp evi boşaltılınca sinir krizi geçirdi polise saldırdı. 'Kızımın çeyizlerini atıyorsunuz'

Bursa’da merkez Osmangazi ilçesi Tayakadın Mahallesi 12. Fırın Sokak üzerinde bulunan bir müstakil evden kötü kokular çıkması ihbarı üzerine belediye ekipleri harekete geçti.

Savcılık kararı ile girilen evde ekipler kamyon dolusu çöp çıkardı. Evde engelli kızı ve hasta eşi ile birlikte yaşayan yaşlı ev sahibi M. A adlı kadın, eşyalarının toplanması üzerine sinir krizi geçirerek, kendisine ilaç alınmasını ve hastaneye götürülmesini reddedip, polislere zor anlar yaşattı. Annesinin sinir krizi geçirmesi üzerine engelli kızı ise annesini sakinleştirmek isteyen bayan polise saldırdı.

“KIZIMIN ÇEYİZLERİNİ ATIYORSUNUZ”

Ev sahibi M. A., kapının önüne yanaşan kamyona camdan topladıkları çöpleri atan ekiplere bağırarak, kamyon kasasındaki eşyalarını görünce çığlık attı. Engelli kızına çeyiz için o eşyaları aldığını söyleyen M. A. “Kızımın çeyizlerini atıyorsunuz, atmayın. Örgü iplerimi de atmışlar” dedi.

Ekipler, yaşlı kadın ve kızını sakinleştirdikten sonra evden 1 kamyon çöp çıkardı. Belediyeye bağlı ekipler, evi temizleyip ilaçladıktan sonra ev sahibine teslim etti.