Çöp kamyonu ile servis aracı çarpıştı: 9 yaralı

İstanbul'da Arnavutköy-Habipler yolunda meydana gelen kazada işçileri taşıyan servis minibüsü, çöp kamyonuna arkadan çarptı. Kazada servis aracındaki işçilerden 9'u yaralandı.

Çöp kamyonu ile servis aracı çarpıştı: 9 yaralı

Kaza öğle saatlerinde Arnavutköy - Habipler yolu Fenertepe Mevkiinde meydana geldi.

Ercan Çiftçi yönetimindeki 34 LDC 604 plakalı servis aracı, Serkan Pınar idaresindeki çöp kamyonu trafik ışıklarında arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle servis aracında bulunan işçiler bulundukları yerden savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis, kaza yeri ve çevresinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 9 yaralı, ambulanslar ile hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle Eski Edirne Asfaltı Caddesi Arnavutköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

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(Kaynak: DHA)

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