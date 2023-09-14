Çöp kamyonunun üzerinden geçtiği yaşlı adam ağır yaralandı

Karabük’te belediyeye ait çöp kamyonu, yolda ilerleyen yaşlı bir adamı altına alarak sürükledi.

KAYNAK: İHA
Çöp kamyonunun üzerinden geçtiği yaşlı adam ağır yaralandı

Kazada ağır yaralanan adam hastaneye kaldırıldı. Çöp kamyonunun sürücüsü ise gözaltına alındı.

Kaza Nasıl Oldu?

Kaza, Aydınlıkevler Mahallesi Yeşilyurt Caddesi’nde dün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. M.O.O. idaresindeki 34 EYJ 725 plakalı Karabük Belediyesi’ne ait çöp toplama kamyonu, yolda ilerleyen C.A’yı fark etmeden altına alarak üzerinden geçerek sürükledi. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Yaşlı Adam Hayati Tehlikede

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan C.A’ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Çöp kamyonunun sürücüsü M.O.O. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Soruşturma Başlatıldı

Kaza ile ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, çöp kamyonunun kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Kazanın nasıl meydana geldiği ve sorumluların belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

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