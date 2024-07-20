Çöp konteynerinden çıkan adamı görünce şok oldular

Kaynak: Haber Merkezi
Çöp konteynerinden çıkan adamı görünce şok oldular

ABD’de bir evsiz adam, aniden çöp konteynerinden çıkınca çevredekiler şaşkına döndü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ABD’de yaşanan ilginç bir olay, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerle gün yüzüne çıktı. Bir evsiz adam, aniden bir çöp konteynerinden çıkınca çevredeki insanlar büyük bir şaşkınlık yaşadı. Bu sıradışı anlar, sosyal medyada hızla yayıldı ve gündem oldu. Olayın sosyal medyada paylaşılmasının ardından, birçok kullanıcı bu duruma farklı tepkiler verdi. Bir kesim, evsiz adamın bu duruma düşmesinden dolayı üzüntü ve empatiyle yaklaşırken, diğer kesim olayın ilginç ve sıradışı olduğunu belirterek şaşkınlıklarını dile getirdi.

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