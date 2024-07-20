Çöp konteynerinden çıkan adamı görünce şok oldular

ABD’de yaşanan ilginç bir olay, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerle gün yüzüne çıktı. Bir evsiz adam, aniden bir çöp konteynerinden çıkınca çevredeki insanlar büyük bir şaşkınlık yaşadı. Bu sıradışı anlar, sosyal medyada hızla yayıldı ve gündem oldu. Olayın sosyal medyada paylaşılmasının ardından, birçok kullanıcı bu duruma farklı tepkiler verdi. Bir kesim, evsiz adamın bu duruma düşmesinden dolayı üzüntü ve empatiyle yaklaşırken, diğer kesim olayın ilginç ve sıradışı olduğunu belirterek şaşkınlıklarını dile getirdi.