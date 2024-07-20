Trafikte sıkıştırılan motorcu saldırı anlarını sosyal medyada paylaştı

Trafikte yaşanan bir olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bir motorcu, trafikte bir sürücü tarafından sıkıştırıldığı ve ardından saldırıya uğradığı anları kayda alarak sosyal medya hesaplarından paylaştı. Görüntülerde, motorcunun trafikte sıkıştırılmasının ardından olay yerinden uzaklaşmaya çalıştığı, ancak aracından inen sürücünün genç adamı darp etmeye çalıştığı görülüyor. Motorcu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, saldırıya uğradığı anları detaylı bir şekilde anlatarak, benzer durumlarla karşılaşan sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.