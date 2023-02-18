Çöpçüler Kralında 'Sen beni üçüncü yap bir onluk veririm' dediği kişinin kim olduğu yıllar sonra ortaya çıktı

Yeşilçamın efsane yapıtlarından biri olan ve başrollerinde Kemal Sunal, Şener Şen ve Ayşen Gruda gibi usta isimlerin yer aldığı Çöpçüler Kralı filminde ilginç bir detay var.

Kemal Sunal'ın canlandırdığı Apti karakteri mahallede gaz kuyruğuna giriyor. Sırada beklerken konuştuğu kırmızı kazaklı kişiyi ise aslında bugünkü televizyon izleyicileri de çok yakından tanıyor.

Apti Karekterini canlandıran ve film repliğinde ''Sen beni üçüncü yap bir onluk veririm'' dediği kişinin , ekranların en sevilen dizilerinden biri olan ''Çocuklar Duymasın'ın ''Müsteşar Kemal'i tiyatro ve sinema sanatçısı Ferdi Akarnur olduğu ortaya çıktı.

FERDİ AKARNUR KİMDİR?

Ferdi Akarnur 1945 yılında doğdu. İlk olarak Dila Hanım filminde karşımıza çıktı. 1977 yılından itibaren sinema filmlerinde rol aldı. Kemal Sunal'la Uyanık Gazeteci, İnatçı ve Yakışıklı filmlerinde oynadı. 1993 yılında yılında Haşlama Taşlama dizisi ile dizilerde oynamaya başladı. Çocuklar Duymasın dizisindeki "Müsteşar Kemal" rolü ile ünlendi.