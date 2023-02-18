18 Şubat 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Güher ve Süher Pekinel kardeşler depremzede vatandaşlarımız için bağış konseri verecek

Güher ve Süher Pekinel kardeşler depremzede vatandaşlarımız için bağış konseri verecek

Sanatçı kardeşler Güher ve Süher Pekinel, Borusan Flarmoni Orkestrası ile verecekleri konserin gelirini, depremzedeler için bağışlayacaklarını açıkladılar.

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 15:44
Takip Et

Güher ve Süher Pekinel kardeşler depremzede vatandaşlarımız için bağış konseri vereceklerini açıkladılar.

Güher ve Süher Pekinel kardeşler depremzede vatandaşlarımız için bağış konseri verecek
+
Aa
-

Piyanist Güher ve Süher Pekinel kardeşler depremzedeler için bağışta bulunacaklar. Sabah'a röportaj veren Güher ve Süher Pekinel kardeşler, Borusan Flarmoni Orkestrası ile verecekleri konserin gelirini, depremzedeler için bağışlayacaklar.

Pekinel kardeşler yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer verdiler:

"Bizler sanatçı olarak bankamız aracılığıyla organize edilmiş bir grubun parçası olarak bir ay boyunca 250 çocuğa ulaşarak giyim ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak üzere ilk gönderimizi yaptık. Her hafta yeni bir gönderi ile devam edeceğiz. Söylemeye gerek olmadığı düşüncesi ile diğer sanatçı arkadaşlarımızın da yardımlarını esirgemediklerine inanıyoruz.''

''Vicdan hepimizin ortak noktası olarak bizleri birlik ve beraberliğe çağırıyor. Halkımızın şimdiye kadar yaptığı yardımların olaya ne kadar kilitlenmiş olduğunu medyadan gözlemliyor ve çok takdir ediyoruz. 23 Şubat'taki Borusan Flarmoni Orkestrası ile yapacağımız konser dün itibari ile 19 Ekim'e tarihine ertelenmiş bulunuyor. Burada da tüm gelirimizi genç solist müzisyenlerimizle afet bölgeleri için bağışlayacağız."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Deprem arası bitti. Süper Lig başlıyor. İşte yeni puan durumu ve fikstür
1
﻿Deprem arası bitti. Süper Lig başlıyor. İşte yeni puan durumu ve fikstür
﻿Deprem arası bitti. Süper Lig başlıyor. İşte yeni puan durumu ve fikstür
﻿Süleyman Soylu canlı yayında açıkladı ‘Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi’
2
﻿Süleyman Soylu canlı yayında açıkladı ‘Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi’
﻿Süleyman Soylu canlı yayında açıkladı ‘Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi’
﻿Dybala Galatasaray’a çok yakın. Nevzat Dindar açıkladı
3
﻿Dybala Galatasaray’a çok yakın. Nevzat Dindar açıkladı
﻿Dybala Galatasaray’a çok yakın. Nevzat Dindar açıkladı
﻿Dolarda olacakları İngilizlerin ünlü bankası açıkladı
4
﻿Dolarda olacakları İngilizlerin ünlü bankası açıkladı
﻿Dolarda olacakları İngilizlerin ünlü bankası açıkladı
﻿Dünyaca ünlü banka Morgan Stanley'den flaş faiz tahmini
5
﻿Dünyaca ünlü banka Morgan Stanley'den flaş faiz tahmini
﻿Dünyaca ünlü banka Morgan Stanley'den flaş faiz tahmini
﻿Midtsjö Murat Sancak'ı şaşırttı 
6
﻿Midtsjö Murat Sancak'ı şaşırttı 
﻿Midtsjö Murat Sancak'ı şaşırttı 
﻿Uyanık sigortacıların deprem fırsatçılığı. Deprem bölgesi dışında bakın ne yapıyorlar
7
﻿Uyanık sigortacıların deprem fırsatçılığı. Deprem bölgesi dışında bakın ne yapıyorlar
﻿Uyanık sigortacıların deprem fırsatçılığı. Deprem bölgesi dışında bakın ne yapıyorlar
﻿Keten tohumu bitkisi kanser riskini azaltıyor kalbi saat gibi çalıştırıyor
﻿Keten tohumu bitkisi kanser riskini azaltıyor kalbi saat gibi çalıştırıyor
﻿Keten tohumu bitkisi kanser riskini azaltıyor kalbi saat gibi çalıştırıyor
﻿Volkan Demirel'den Atsu için yürekleri parçalayan cümleler
﻿Volkan Demirel'den Atsu için yürekleri parçalayan cümleler
﻿Volkan Demirel'den Atsu için yürekleri parçalayan cümleler
﻿Güngör Mengi son yolculuğuna uğurlandı
﻿Güngör Mengi son yolculuğuna uğurlandı
﻿Güngör Mengi son yolculuğuna uğurlandı
﻿Bursa'da tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
﻿Bursa'da tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
﻿Bursa'da tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.