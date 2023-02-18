Güher ve Süher Pekinel kardeşler depremzede vatandaşlarımız için bağış konseri verecek

Piyanist Güher ve Süher Pekinel kardeşler depremzedeler için bağışta bulunacaklar. Sabah'a röportaj veren Güher ve Süher Pekinel kardeşler, Borusan Flarmoni Orkestrası ile verecekleri konserin gelirini, depremzedeler için bağışlayacaklar.

Pekinel kardeşler yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer verdiler:

"Bizler sanatçı olarak bankamız aracılığıyla organize edilmiş bir grubun parçası olarak bir ay boyunca 250 çocuğa ulaşarak giyim ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak üzere ilk gönderimizi yaptık. Her hafta yeni bir gönderi ile devam edeceğiz. Söylemeye gerek olmadığı düşüncesi ile diğer sanatçı arkadaşlarımızın da yardımlarını esirgemediklerine inanıyoruz.''

''Vicdan hepimizin ortak noktası olarak bizleri birlik ve beraberliğe çağırıyor. Halkımızın şimdiye kadar yaptığı yardımların olaya ne kadar kilitlenmiş olduğunu medyadan gözlemliyor ve çok takdir ediyoruz. 23 Şubat'taki Borusan Flarmoni Orkestrası ile yapacağımız konser dün itibari ile 19 Ekim'e tarihine ertelenmiş bulunuyor. Burada da tüm gelirimizi genç solist müzisyenlerimizle afet bölgeleri için bağışlayacağız."