Çöpe atılan çuvalın içinde 6 köpek yavrusu çıktı

Kaynak: DHA
Çöpe atılan çuvalın içinde 6 köpek yavrusu çıktı
Manisa’da çöp konteynerinin içinden çuvala koyulmuş 6 yavru köpek çıktı. İki üniversite öğrencisinin bulduğu yavru köpekler, hayvansever tarafından alınarak veterinere bırakıldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu'nda öğrenim gören Ayşegül Oktay ve Sudenaz Vural, önceki gün akşam saat 19.00 sıralarında okul çıkışında eve gitmek üzere yürürken, yol kenarındaki bir çöp konteynerinden gelen sesleri fark ettiler. Duyarlı öğrenciler, sesin kaynağını merak ederek konteynerin içine baktıklarında, gördükleri manzara karşısında büyük bir şok yaşadılar. Çöpte bulunan ağzı açık bir çuval ve yanındaki poşetten gelen seslerin, yeni doğmuş köpek yavrularına ait olduğunu fark ettiler.

Çuvalın üzerinde kan lekeleri bulunan ve içinde altı köpek yavrusunun bulunduğu poşeti gören öğrenciler, hemen harekete geçti. Yavruları çöpten çıkaran gençler, ne yapacaklarını bilemeyince okul temsilcisi ve hayvansever Mete Üründü'den yardım istediler. Durumu öğrenen Mete Üründü, eşi Müşerref Üründü ile birlikte olay yerine geldi ve yavru köpekleri alarak, özel bir veteriner kliniğine götürdü.

Veteriner kliniğinde tedavi altına alınan yavru köpeklerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yavruların üzerinde hala doğumdan kalan kan lekeleri olduğu belirtilirken, veteriner hekimler tarafından gerekli bakım ve tedavi işlemleri yapıldı.

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