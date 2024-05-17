Üniversiteden 6. senesinde mezun oldu diye davullu zurnalı kutlama

Yeditepe Üniversitesi’nden 6 yılın sonunda mezun olmayı başaran bir öğrenci, arkadaşlarının davullu zurnalı kutlamasıyla büyük bir sürpriz yaşadı. Arkadaşları, bu uzun süren akademik yolculuğu mizahi bir şekilde kutlamak için geleneksel Türk müziği eşliğinde eğlenceli bir tören düzenledi.

Bu özel anlar, gençler tarafından sosyal medyada paylaşıldı ve kısa sürede viral hale geldi. Videolarda, mezun olan öğrencinin şaşkınlığı ve sevinci, davul ve zurna eşliğinde yapılan kutlamanın coşkusu gözler önüne seriliyor.