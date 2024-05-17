Sokak röportajında verdiği cevapla kalpleri eritti: "Sevgi parayla mı oluyor?"

Sokak röportajında bir muhabir tarafından sorulan "Asgari ücretli birini sever miydiniz?" sorusuna verdiği cevapla genç bir kadın sosyal medyada gündem oldu. Kadının içten ve samimi yanıtı, milyonlarca insanın kalbini kazandı.

Röportajda soruya verdiği "Sevgi parayla mı oluyor?" cevabı, kısa sürede sosyal medyada viral hale geldi. Bu anlamlı ve derin yanıt, birçok kullanıcı tarafından takdirle karşılandı ve paylaşıldı. Kullanıcılar, genç kadının sevginin maddi durumla ölçülemeyeceğini vurgulayan sözlerini destekleyen yorumlarda bulundular.