Çöpe atılan yavru kedileri, belediye temizlik personeli kurtardı

Hakkari’de kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından canlı olarak çöpe atılan yavru kediler, belediyenin temizlik personelinin dikkati sayesinde kurtarıldı ve koruma altına alındı.

KAYNAK: İHA
Çöpe atılan yavru kedileri, belediye temizlik personeli kurtardı

Hakkari Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli, çöpe atılmış 4 kedi yavrusunu fark etti. Duruma hemen müdahale eden personeller, yavru kedileri tek tek konteynerdeki çöplerin altından çıkarttı. Oldukça bitkin halde olan yavrulara süt veren personeller, ardından hayvanları belediyeye bağlı veteriner ekiplerine teslim etti.

Çöpe atılan yavru kedileri ölümün kıyısından kurtaran personeli tebrik eden yetkililer, "Sokak hayvanlarımız korunmaya muhtaç canlılardır. Onlara bu çirkin muameleyi yapmak yerine sevgi ve şefkat göstererek insanlığa yakışır davranış gerçekleştirmeliyiz. Biz belediye olarak sokak hayvanları konusunda olabildiğince tüm hassasiyetimiz ile çalışmalarımızı sürdürüyor, hatta gönüllü sokak hayvanları koruyuculuğu yapanlara da destek oluyoruz. Vatandaşlarımızdan isteğimiz, onları bu şekilde çöpe atmak yerine en azından kapılarının önüne su ve mama bırakarak sokak hayvanlarımızın zorlu hayatlarını bir nebze olsun kolaylaştırmalarıdır” dedi.

4 yavru kedi, Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü kliniğinde tedavileri yapılarak koruma altına alındı.

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