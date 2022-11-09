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  • Seda Sayan'dan canlı yayına damga vuran hareket. Çorap giymediğini göstermek için ayağını masaya uzattı

Seda Sayan'dan canlı yayına damga vuran hareket. Çorap giymediğini göstermek için ayağını masaya uzattı

tv100'de ekrana gelen Okan Bayülgen ile Uykusuzlar Kulübü'ne konuk olan Seda Sayan'ın programda ayağını masaya koyması herkesi şaşırttı.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 15:03
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Çorap giymediğini göstermek için ayağını masaya uzattı. Seda Sayan'dan canlı yayına damga vuran hareket.

Seda Sayan'dan canlı yayına damga vuran hareket. Çorap giymediğini göstermek için ayağını masaya uzattı
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Yaz aylarında bile çorapsız dışarı çıkmadığını söylemesinden sonra çok konuşulan Seda Sayan, Okan Bayülgen'in programına bir anda ayağını masaya uzatarak "Çorapsız geldim senin yüzünden" dedi. Gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Bayülgen ise "Büyük bir olay oluyor şu anda" diyerek şaşkınlığını ifade etti.

 59 yaşındaki Seda Sayan, Okan Bayülgen'inin Uykusuzlar Kulübü programına konuk oldu. Yaz aylarında bile çorapsız dışarı çıkmadığını söylediği için Okan Bayülgen tarafından dalga geçilen Sayan, canlı yayında yaptığıyla herkesi güldürdü.

BİR ANDA BACAĞINI MASAYA UZATTI

Program esnasında ayağını bir anda masaya uzatan Seda Sayan, Bayülgen'e "Çorapsız geldim senin yüzünden" dedi. Sayan'ın hamlesi karşısında şaşkına dönen Bayülgen ise "Büyük bir olay oluyor şu anda. İzleyenler bu kareyi donduracaklar. Ayak seven çok insan var" ifadelerini kullandı.

"ÇORAP BENİM İÇİN BİR FİLTRE"

Çorap giymeyi sevdiğini söyleyen Seda Sayan, sözlerine şöyle devam etti: "Pantolon giydiğimde çorap giymiyorum. Benim için bir filtre. Senin dediğin gibi de anneanne çorabı giymiyorum. Jennifer Lopez falan 2 tane üst üste giyiyor."

 

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