Seda Sayan'ın filtresinden Büşra Pekin de nasibini aldı. Görenler tanıyamadı

Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı programla tanınan Büşra Pekin, katıldığı bir düğünde Çağlar Ökten ile Seda Sayan'la bir araya gelip sohbet etti.

Geceye dair paylaşımda bulunan Seda Sayan'ın yayınladığı fotoğrafı görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Fotoğrafta yer alan Büşra Pekin'in son hali için "Tanıyamadım" yorumunda bulunurken o kare sosyal medyayı salladı.

Son dönemde Çağlar Ökten ile evliliği, geçirdiği estetik ameliyatlar ve sosyal medyadaki paylaşımlarıyla konuşulan Seda Sayan ile oyuncu Büşra Pekin ile buluştu.

"BANA DA NASİP OLDU"

Sayan pek çok arkadaşına yaptığı gibi Büşra Pekin'i de filtreledi. Pekin fotoğrafı da, "Seda ablamın filtresi nasip oldu şükür. Seni seviyorum." notunu düştü.

