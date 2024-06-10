“Çorba var mı beyler?” diye bir şarkı söyleyerek garip hareketler yaptı

Kaynak: Haber Merkezi
“Çorba var mı beyler?” diye bir şarkı söyleyerek garip hareketler yaptı

Kadıköy’de bir punkçı genç, çevresinde toplananların karşısında “Çorba var mı beyler?” diye bir şarkı söyleyerek garip hareketler yaptı. Gencin ilginç hareketlerine eşlik edenler ve genç sosyal medyada gündem oldu.

Kadıköy’de sıradışı bir olay yaşandı. Bir punkçı genç, kalabalık bir grubun ortasında yaptığı ilginç performansla hem çevresindekileri hem de sosyal medyayı şaşkına çevirdi.

Gencin “Çorba var mı beyler?” diyerek başladığı şarkısı ve bu şarkıya eşlik eden garip dans hareketleri, çevredeki insanların dikkatini çekti. Kısa sürede etrafında toplanan meraklı izleyiciler, punkçı gencin gösterisini ilgiyle izlemeye başladı.

İzleyicilerden bazıları, gencin enerjik ve tuhaf performansına katılarak ona eşlik etti. Bu anlar, orada bulunanlar tarafından kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı. Video, kısa sürede viral oldu.

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