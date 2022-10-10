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Çorlu tren katliamı davasında Mümin Karasu tutuklandı

Çorlu tren katliamı davasında tutuklama kararı verilen TCDD Bakım Müdürü Mümin Karasu 5 gün sonra tutuklandı.

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 13:51
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Çorlu tren katliamı davasında Mümin Karasu tutuklandı

Çorlu tren katliamı davasında Mümin Karasu tutuklandı
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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018’de meydana gelen tren katliamında 7’si çocuk 25 kişi yaşamını yitirdi, 300’den fazla kişi ise yaralandı.

Tren katliamına ilişkin açılan davanın 11’inci duruşması 5 Ekim 2022 tarihinde Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Yaklaşık 16 saat süren duruşmada mahkeme heyeti, dönemin TCDD 1. Bölge Demiryolu Bakım Müdürü Mümin Karasu hakkında “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet” suçundan tutuklanmak üzere yakalama emri çıkartılmasına karar verdi.

Mahkemenin aldığı kararın üzerinden 5 gün geçmesine rağmen Mümin Karasu yakalanıp tutuklanmamıştı.

Mümin Karasu'nun 6 Ekim tarihinde Kadıköy 1. Noterliği'ne giderek vekaletname çıkardığı ortaya çıktı.

5 GÜN SONRA TUTUKLANDI

Davanın 11. duruşmasında hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Karasu, bugün avukatıyla Çorlu Adliyesi'ne geldi. Karasu, ifadesinin ardından Çorlu Cezaevi'ne gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Sarılar Köyü'nde, 8 Temmuz 2018'de Kapıkule-İstanbul seferini yapan yolcu treninin 5 vagonu raylardan çıkıp devrildi. Tren katliamında 7'si çocuk 25 kişi yaşamını yitirdi, 300'den fazla kişi ise yaralandı. Katliamın yaşandığı dönemde TCDD 1. Bölge Bakım Müdürü olan Mümin Karasu, TCDD Genel Müdür Danışmanı olarak göreve atanmıştı. Aileler ödül gibi atamaya sert tepki göstermişti.

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