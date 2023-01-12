Çorlu Tren Katliamı davasında TCDD müdürünün ifadesi ortaya çıktı: Personel eksiği vardı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine bağlı Sarılar köyü yakınlarında 8 Temmuz 2018 tarihinde 7’si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği, 300’den fazla kişinin yaralandığı tren faciasına ilişkin 13 sanığın, “taksirle bir veya birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan yargılandığı davanın 12. duruşması Çorlu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce Çorlu Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda yapıldı.

ANKA’nın haberine göre; mahkemede savunması alınan dönemin TCDD 1. Bölge Müdürü sanık Nihat Aslan, “Meteoroloji ile bir protokol yapmamakla suçlanıyorum. Bu benim görevim değildir. Müdürlüklerin görevidir” dedi. Aslan ayrıca, personel eksikliği olup olmadığına ilişkin soruya, “Personel eksikliği vardı. Bu konuyla ilgili gerekli yerlere yazı da yazıldı” yanıtını verdi.

NE BANA, NE ADALETE, NE ALLAH’A...

Duruşma öncesi yakınlarını kazada kaybeden aileler, adalet talebiyle duruşmanın yapıldığı Halk Eğitim Merkezi önüne yürüdü. Kazada kızı Bihter Bilgin’i, iki kız kardeşini ve yeğenini kaybeden Zeliha Bilgin, “Adalet uyumaya devam ediyor. Ama bizler burada olduğumuz sürece adaleti uyandıracağız. Bir gün bu haklı davamızda haklı çıkacağız” ifadelerini kullandı. Zeliha Bilgin, duruşmada çocuğunun kaza günü giydiği kanlı pantolonu göstererek, “Ben, bunun için mücadele veriyorum. 5 sene oldu. Ne bana hesap verebileceksiniz ne adalete ne de Allah’a” dedi.

SADECE 45 GÜN İÇERİDE TUTTULAR

Kazada oğlu Oğuz Arda Sel ile eşi Hakan Sel’i kaybeden Mısra Öz ise kazanın üzerinden 5 yıl geçtiğini belirterek, “Bugün, Çorlu tren kazasının 12’nci duruşmasına giriyoruz. 5 yıl geçti, 5 yılda sadece bir tutukluyu 45 gün içeride tuttular, biz evlatlarımızı toprağın altında seviyoruz. Her duruşmada katillerin pankartlarını, isimlerini resimlerini ellerimizde taşıyoruz” diye konuştu.

JEOLOJİ OKUDUM, UZMANLIĞIM YOK

Facianın yaşandığı dönem 1. Bölge Müdür Yardımcısı olan sanık Levent Meriçli ise duruşmada kendini “Ben Jeoloji Mühendisliği mezunuyum. Emlak İnşaat Müdürlüğü’nde çalıştım. Kamulaştırma-imar konularında görev aldım. Marmaray’dan sorumlu Servis Müdür Yardımcısıydım. Sonrasında da bina bakım onarım işleri yaptım. Uzmanlığım olmadığından kaza yerinde denetim yapacak bilgim yok” diyerek savundu.