25 Ocak 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Üniversiteli genç tren garında bıçaklandı

Manisa'da üniversite öğrencisi genç, husumetli olduğu kişi tarafından tren garında bıçaklandı.

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 01:45
Takip Et

Manisada üniversiteli genç tren garında bıçaklandı

Üniversiteli genç tren garında bıçaklandı
+
Aa
-

Alınan bilgiye göre, Hasan E.A. (21) 2. Anafartalar Mahallesi'ndeki tren garında husumetli olduğu öğrenilen Hüseyin Ş. (20) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan E.A, Hüseyin Ş'yi iki bacağından bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; Hüseyin Ş, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

SINAVA YETİŞMEK İÇİN TREN BEKLİYORDU

Öte yandan Hüseyin Ş'nin Uşak Üniversitesinde öğrenim gördüğü, sınavına yetişmek için garda tren beklediği öğrenildi.

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Cumhur İttifakı'na soğuk duş yaptıracak anket
1
﻿Cumhur İttifakı'na soğuk duş yaptıracak anket
﻿Cumhur İttifakı'na soğuk duş yaptıracak anket
﻿Dünya iç çekirdeği durdu, ters yönde dönüyor. Bilim dünyasında tartışma yaratacak iddia
2
﻿Dünya iç çekirdeği durdu, ters yönde dönüyor. Bilim dünyasında tartışma yaratacak iddia
﻿Dünya iç çekirdeği durdu, ters yönde dönüyor. Bilim dünyasında tartışma yaratacak iddia
﻿Kamyonetinde cansız halde bulunmuştu. Tüfeğin tetiğine basan köpek, sahibini öldürdü
3
﻿Kamyonetinde cansız halde bulunmuştu. Tüfeğin tetiğine basan köpek, sahibini öldürdü
﻿Kamyonetinde cansız halde bulunmuştu. Tüfeğin tetiğine basan köpek, sahibini öldürdü
﻿İstanbul'a karın ilk düşeceği tarih açıklandı
4
﻿İstanbul'a karın ilk düşeceği tarih açıklandı
﻿İstanbul'a karın ilk düşeceği tarih açıklandı
﻿EYT'lilerin ilk maaşını ne zaman alacağı belli oldu. Bakan Bilgin milyonların merak ettiği tarihi verdi
5
﻿EYT'lilerin ilk maaşını ne zaman alacağı belli oldu. Bakan Bilgin milyonların merak ettiği tarihi verdi
﻿EYT'lilerin ilk maaşını ne zaman alacağı belli oldu. Bakan Bilgin milyonların merak ettiği tarihi verdi
﻿Erdoğan'ın kaybetse bile iktidarı bırakmama planını açıkladı. Orhan Uğuroğlu yazdı
6
﻿Erdoğan'ın kaybetse bile iktidarı bırakmama planını açıkladı. Orhan Uğuroğlu yazdı
﻿Erdoğan'ın kaybetse bile iktidarı bırakmama planını açıkladı. Orhan Uğuroğlu yazdı
﻿Mbappe'nin rekor kırdığı maçta PSG 7 gol attı
7
﻿Mbappe'nin rekor kırdığı maçta PSG 7 gol attı
﻿Mbappe'nin rekor kırdığı maçta PSG 7 gol attı
﻿İzmir’de silahlı kavga
﻿İzmir’de silahlı kavga
﻿İzmir’de silahlı kavga
﻿Arjantin’de 6.4 büyüklüğünde deprem
﻿Arjantin’de 6.4 büyüklüğünde deprem
﻿Arjantin’de 6.4 büyüklüğünde deprem
﻿Beton mikserinin çarpması sonucu hayatını kaybetti
﻿Beton mikserinin çarpması sonucu hayatını kaybetti
﻿Beton mikserinin çarpması sonucu hayatını kaybetti
﻿Termometreler sıfırın altında 39 dereceyi gösterdi
﻿Termometreler sıfırın altında 39 dereceyi gösterdi
﻿Termometreler sıfırın altında 39 dereceyi gösterdi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.