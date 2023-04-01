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TCDD'den uyarı geldi

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının Ankara ile Kırıkkale arasında tamamlanan hat kesimlerinde 27 bin 500 volt gerilim verileceğini açıkladı.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 01:36
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TCCD'den YHT hattında 'yüksek gerilim' uyarısı

TCDD'den uyarı geldi
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(İHA) TCDD, Ankara-Sivas YHT hattının Ankara-Kırıkkale arasında tamamlanan hat kesimlerinde 27 bin 500 volt gerilim verileceğini bildirdi. 

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattının Ankara-Kırıkkale arasında tamamlanan hat kesimlerine 27.500 volt gerilim verileceğini duyurdu.

TCDD’den yapılan yazılı açıklamada, “Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattının Ankara-Kırıkkale arasında tamamlanan elektrikli tren havai (katener) hat kesimlerine 03.04.2023 Pazartesi saat 08:00’dan itibaren 27.500 volt gerilim verilecektir.

Elektrikli tren havai hatlarının altında gezinmek, direklere dokunmak, iletkenlere yaklaşmak ve yere düşen tellere dokunmak can ve mal emniyeti bakımından tehlikelidir” ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, “03.04.2023 tarihinden itibaren Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattının Ankara-Kırıkkale arasında tamamlanan elektrikli tren havai (katener) hat kesimlerinde 27.500 volt gerilim verilecektir” denildi.

 

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