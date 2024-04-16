Çorlu tren kazasının tartışmalı ismini devlet 7 milyarla ödüllendirdi. Aileler yargılanmasını istemişti

MedyaRadar’dan Ercan Öztürk’ün aktardığına göre, 8 Temmuz 2018 tarihinde Tekirdağ Çorlu’da meydana gelen ve 25 vatandaşın hayatını kaybetmesine yol açan tren kazasının yaşandığı dönemde TCDD Genel Müdürü olan İsa Apaydın’ın yöneticisi olduğu şirkete 6 milyar 910 milyonluk Erdemli-Silifke-Taşucu yol yapım ihalesi verildi.

‘Erdemli-Silifke-Taşucu-13 Bl Hd Yolu (Aydıncık-Gözce Arası) Kesimleri İkmal Yapım İşi’ ismiyle 28 Şubat 2024 tarihinde yapılan ihale; deprem, salgın hastalıklar ve doğal afet krizi anında yapılan pazarlık usulü yapıldı. 21 b’ye göre yapılan ihalenin yaklaşık maliyetinin 7 milyar 361 milyon 957 bin 830 lira olarak belirlendiği ifade edildi.

Söz konusu ihaleye 5 firma davet edilirken, ihaleyi eski TCDD Genel Müdürü’nün yönetici olduğu Deha Altyapı Anonim Şirketi kazandı. İhale 22 Mart 2024 tarihinde imzalanırken, sözleşme bedelinin 6 milyar 910 milyon 910 bin 910 kuruş olduğu öğrenildi. İşin bitirilme süresi ise 9 ay olarak belirtildi.

BÜYÜK DEPREM ÖDÜLÜ

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde büyük bir yıkıma uğrayan Hatay Samandağ’da zarar gören yolların onarılması amacıyla; Karayolları Genel Müdürlüğü 13 Aralık 2023 tarihinde ihaleye çıktı.

Kamu İhale Bülteninde belirtilen bilgilere göre, ihale için 6 şirket teklif verdi ve ihaleyi 3 Ocak’ta 1 milyar 277 milyon TL’ye Apaydın’ın ticari temsilcisi olduğu ve sınırlı imza yetkisinin bulunduğu Deha Altyapı Anonim Şirketi aldı.

YARGILANMASI İSTENİYORDU ÖDÜLLENDİRİLDİ

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü görevine 2016 yılında getirilen Apaydın, 19 Eylül 2019 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle görevden alındı. Görev yaptığı süre boyunca, 8 Temmuz 2018'de yaşanan ve 25 vatandaşın hayatını kaybetmesine sebep olan Çorlu Tren Kazası ve 13 Aralık 2018 tarihinde Ankara'da dokuz kişinin öldüğü Yüksek Hızlı Tren kazası gerçekleşti.

Çorlu Tren Kazasında 9 yaşındaki oğlunu kaybeden Mısra Öz’ü, Twitter’da engellediği için gündem olan İsa Apaydın, devlet eliyle ödüllendirilmiş oldu. Tren kazasında hayatını kaybeden Oğuz Arda Sel’in annesi Mısra Öz, “İktidarın koruması altındalar. Yargılansın dediğimiz isimler ödüllendiriliyor. Gün gelecek bu kişiler yargılanacaklardır. Biz bu davanın peşini bırakmayacağız. Bu dava artık Türkiye'nin davasıdır” açıklamasında bulundu.

11 MİLYAR 500 MİLYON LİRALIK KAMU İHALELERİ

Apaydın, 19 Eylül 2019’da görevden alındı ve daha sonra ticaret yapmaya başladı. Deha Altyapı Anonim Şirketi’nin 20 Kasım 2023’te TCDD Gaziantep'te deprem nedeniyle hasar almış kesimlerin onarımı ihalesini de aldığı öğrenildi.

Söz konusu ihalenin tutarı 298 milyon 382 bin TL iken, Deha Altyapı isimli şirket kurulduğu günden beri toplamda 35 kamu ihalesi aldı. 35 ihalenin toplam bedeli ise 11 Milyar 500 milyon lirayı buldu.

ŞİRKETTE EN BÜYÜK HİSSEYE O SAHİP

Deha Altyapı A.Ş., 3 Ocak 2019 tarihindeki Ticaret Sicil Gazetesinde yer alan bilgilere göre 30 milyon TL toplam sermayeye sahipken 2020'de bu rakam 60 milyon TL'ye, 2021'de 90 milyon TL'ye ulaştı. 30 Aralık 2022 tarihinde sermaye artırımı yapan şirketin toplam sermayesi 150 milyon TL'ye çıktı.

Söz konusu şirkette en büyük hisse sahibi ise İsa Apaydın. Şirketin yalnızca geçen yıl kamudan aldığı ihalelerin toplam bedeli 1.1 milyar TL'yi geçti. Şirket bu yıla da ihalelerle başladı. 2 Ocak ve 13 Ocak'ta 500 milyon TL'yi aşan iki ihale kazandı. İhalelerin bir kısmında da ‘adrese teslim' yöntem olarak bilinen 21/B pazarlık usulü kullanıldı.

KAZANDIĞI BAZI İHALELER

İsa Apaydın’ın en büyük hissesini elinde bulundurduğu Deha Altyapı A.Ş.'nin ortaklı veya tek başına girerek kazandığı ihaleler ve bedelleri şu şekilde:

24 Ocak 2022: Çaldıran yolu toprak işleri, sanat yapıları ve üst yapı işleri (76 milyon 338 bin 466 TL)

7 Temmuz 2022: Bozüyük-Bilecik ayrımı köprülü kavşak yapımı (35 milyon 842 bin 306 TL)

25 Ağustos 2022: Marmara-Saraylar yolu toprak işleri, sanat yapıları işi (21 milyon 499 bin 999 TL)

17 Ekim 2022: Kuzey Ankara Protokol yolu Tünel giriş ve çıkış heyelan önleme işi (143 milyon 206 bin TL)

25 Kasım 2022: Mardin-Midyat yolu yapım işi (910 milyon 288 bin 714 TL)

2 Ocak 2023: Balıkesir-Manisa saklı vadi köprüsü yapım işi (29 milyon 713 bin TL)

13 Ocak 2023: Şahinbey Belediyesi tünel inşaatı ve kavşak düzenleme işi (484 milyon 484 bin)