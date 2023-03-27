Çorlu'daki tren kazasında oğlunu kaybeden anne milletvekili aday adayı oldu: Helalleşmeyeceğiz, hesaplaşacağız

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Çorlu’daki tren kazasında oğlu Oğuz Arda Sel'i kaybeden Mısra Öz'ün partisinden milletvekili adayı olacağını açıkladı.

Baş, “Yıllardır bıkıp usanmadan adalet peşinde koşan sevgili Mısra Öz, bugün milletvekilliği adaylığı teklifimizi kabul ederek gücümüze güç kattı. Helalleşmeyeceğiz, hesaplaşacağız demiştik” dedi.

"BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ"

Erkan Baş, bugün sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelen ve 7’si çocuk 25 kişinin ölümüyle sonuçlanan tren kazasında oğlu Oğuz Arda Sel'i kaybeden Mısra Öz’e milletvekili adaylığı teklifinde bulunduklarını ve Öz’ün bu teklifi kabul ettiğini duyurdu. Erkan Baş, açıklamasında şunları kaydetti:

“Yıllardır bıkıp usanmadan adalet peşinde koşan sevgili Mısra Öz bugün milletvekilliği adaylığı teklifimizi kabul ederek gücümüze güç kattı. Helalleşmeyeceğiz, hesaplaşacağız demiştik. Birlikte başaracağız.”

“HELALLEŞMEYECEĞİZ, HESAPLAŞACAĞIZ!”

Mısra Öz ise sosyal medya hesabında “Bu mücadele, sizlerin dayanışmasıyla daha da güçlenecek. Helalleşmeyeceğiz. Hesaplaşacağız! Tüm hak arayan aileler için hoş buldum” paylaşımı yaptı.