Çorlu’da ev yangını: Genç kızı itfaiye kurtardı

Tekirdağ Çorlu’da bir evde çıkan yangında mahsur kalan genç kızı itfaiye ekipleri kurtardı.

KAYNAK: İHA
Çorlu’da ev yangını: Genç kızı itfaiye kurtardı

Olay, Şeyh Sinan Mahallesi Şehit Birhan Er Sokak’tan meydana geldi. Bir apartmanın giriş katındaki ikametten yükselen dumanları gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak itfaiyeden yardım talebinde bulundu.

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Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek, yangını kısa sürede söndürdü. Evde mahsur kalan genç kız, itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası sağ salim evden çıkarıldı. Yanan ev kullanılamaz hale geldi.

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Yangınının çıkış sebebiyle ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

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