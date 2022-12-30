Çorum Laçin SYDV işçi alacak

İŞKUR'un internet sitesinde yer alan ilana göre, Çorum Laçin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), Büro Görevlisi olmak üzere , 1 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 11 Ocak 2023 olarak açıklandı.



BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1) İşe başvuru dilekçesi (Ev veya cep telefon numaralarının belirtilmesi gerekmektedir.)

2) Mezun olduğu okul diploması veya çıkış belgesinin ash veya onaylı sureti,

3)Üzerinde T.C. Kimlik numarası yazılı bulunan nüfus cüzdanının önlü arkalı onaylı fotokopisi,

4) KPSS sonuç belgesi aslı veya onaylı fotokopisi,

5)Son altı ay içerisinde çektirilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

6)Çalışmasına engel olmayacağının gösteren tek hekim sağlık raporu.

7)Adli sicil kaydı (Elektronik ortamda alınan kare kodlu belgeler geçerlidir).

8)Askerlik durum gösterir belge.

9)Varsa iş deneyim belgeleri fotokopisi ve CV,

10)Bilgisayar yeterlilik durumunu gösteren belge veya fotokopisi,

11)Ehliyet fotokopisi,

12) Laçin İlçesi sınırları içerisinde son 1 yıldır ikamet ettiğine dair belge,