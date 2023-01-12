﻿Çorum SYDV geçici işçi alacak

İŞKUR'un internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Çorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), eğitici ve koordinatör olmak üzere geçici 4 personel alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 13 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 40 yaşını doldurmamış bayan olmak,

4) Bilgisayar kullanıyor olmak

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış dahi olsa devletin güvenliğine kaşı suçlar, Anayasal düzene ve düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli ifias, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

7) Çorum Merkez İlçe sınırları içerisinde son 1 yıldır ikamet ediyor olmak.

8) ADEM/SODAM açılacak bölgeyi sosyakültürel açıdan bilen, üniversitelerin eğitim fakültelerinden, formasyon almış olması şartıyla fen-edebiyat fakültelerinden veya psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, sosyoloji, çocuk gelişimi, sosyal hizmet alanlarından lisans mezunu olmak. ÖSYM tarafından yapılan ve başvuru sürecinde geçerli olan 2021 veya 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak şartı aranır.

9) Adaylar sadece bir iş ilanına başvuru yapabilecektir.

BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

1) İşe başvuru dilekçesi (Ev veya cep telefon numaralarının belirtilmesi gerekmektedir.)

2)Mezun olduğu okul diploması, çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti veya e devlet üzerinden alınan barkotlu belge.

3) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi.

4) 2021 veya 2022 yıllan KPSS sonuç belgesi ÖSYM siteminden alınan belge veya e devlet üzerinden alınan barkotlu belge.

5) Çalışmasına engel olmayacağının gösteren tek hekim saglık raporu.

6) Adli sicil kaydı (Elektronik ortamda alınan kare kodlu belgeler geçerlidir).

7) Varsa iş deneyim belgeleri fotokopisi ve CV,

8)Çorum/Merkez İlçesi sınırları içerisinde son 1 yıldır ikamet ettiğine dair belge,

Not: Yukarıda istenen belgelerin fotokopileri Vakfımızca tasdik edilerek alınacak, asıllanı

başvuru sahiplerine teslim edilecektir. Eksik belge ile başvuru kabul edilmeyecek. Teslim edilen

belgeler hiçbir suretle iade edilmeyecektir.

NOT: Personel alım ilanı www.corum.gov.tr. adresinde mevcuttur.