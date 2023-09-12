Çorum'da 37 ton 'sahte gübre' ele geçirildi

Çorum'da polis ekiplerince bir depoya düzenlenen operasyonda 36 ton 800 kilogram sahte gübre ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

KAYNAK: DHA
Çorum'da 37 ton 'sahte gübre' ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince bir depoya baskın yapıldı.

Yapılan baskında 36 ton 800 kilogram sahte gübre ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

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Konuyla ilgili Çorum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada; "İlimiz genelinde kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik yapılan çalışmalarda, bir depoda kaçak/sahte gübre bulunduğunun tespit edilmesi üzerine, bahse konu depoda yapılan adli aramada; 36 ton 800 kilogram kaçak/sahte gübre ele geçirilmiş olup, şüpheli 4 şahıs hakkında adli işlemlere başlanmıştır" denildi.

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