Çorum'da anız yangını

Olay, Alaca ilçesi Bolatcık Köyü mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Akşam saatlerinde köy mevkiindeki arazide bilinmeyen sebeple çıkan anız yangını kısa süre büyüyerek çevrede bulunan tarlalara sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ile jandarma ekipleri sevk edildi. Büyük bir alana yayılan ve yüzlerce dönüm alanı etkileyen yangın hemen yanında bulunan ormanlık alan ve köye ulaşmadan itfaiye, jandarma ve köylülerin uzun uğraşları sonucunda kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.