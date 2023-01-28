﻿Çorum’da apartman dairesinde çıkan yangın

Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi Selimiye 1. Sokak’ta 4 katlı bir binanın 1'inci katında yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangın esnasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenilirken bina sakinleri apartmana dolan yoğun duman nedeniyle ikametlerinden ayrıldı. (AA)
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