Çorum'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Hüseyin Ö. (27) ve Bünyamin Ü. (28) ile Muhammet B. (21), kentteki bir alışveriş merkezi yakınlarında karşılaştı.

KAYNAK: AA
Çorum'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Üç kişi arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Muhammet B, bıçakla Hüseyin Ö. ve Bünyamin Ü'yü yaraladıktan sonra kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

aa-20230910-32120181-32120179-corumda-cikan-bicakli-kavgada-1-kisi-oldu-1-kisi-yaralandi.jpg

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hüseyin Ö, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bünyamin Ü'nün ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

aa-20230910-32120181-32120180-corumda-cikan-bicakli-kavgada-1-kisi-oldu-1-kisi-yaralandi.jpg

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet zanlısını olayın ardından kısa sürede yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı, işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Öne Çıkanlar
AKP İngiliz ekonomiste savaş açtı olan yine millete olacak
AKP İngiliz ekonomiste savaş açtı olan yine millete olacak
MasterChef All Star 84 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 84 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme potasına giden adaylar kimler? MasterChef eleme adayı kim oldu?
MasterChef All Star’da eleme potasına giden adaylar kimler? MasterChef eleme adayı kim oldu?
"Türkler dinden çıktılar. Arapların Türklere karşı cihadı farzdır"
"Türkler dinden çıktılar. Arapların Türklere karşı cihadı farzdır"
Türk futbol tarihine geçecek olayı Mirza Şeker açıkladı. Çağdaş Atan'dan tarihi çalım
Türk futbol tarihine geçecek olayı Mirza Şeker açıkladı. Çağdaş Atan'dan tarihi çalım
Milli Takım teknik direktörü kovuldu mu. Büyükekşi ve Kuntz arasındaki konuşmaları Şerafettin Tilki ifşa etti
Milli Takım teknik direktörü kovuldu mu. Büyükekşi ve Kuntz arasındaki konuşmaları Şerafettin Tilki ifşa etti
Son Haberler
Polis ekiplerinin gün boyunca süren takibiyle yakalandı. 5 kez 'dur' ihtarından kaçtı Yaşam
Polis ekiplerinin gün boyunca süren takibiyle yakalandı. 5 kez 'dur' ihtarından kaçtı
Kontrolden çıkan otomobil park halindeki ticari araca çarptı Yaşam
Kontrolden çıkan otomobil park halindeki ticari araca çarptı
Vergi uzmanı Ozan Bingöl Kim Milyoner Olmak İster'in 1 milyon liralık ödülünün vergisini hesapladı Ekonomi
Vergi uzmanı Ozan Bingöl Kim Milyoner Olmak İster'in 1 milyon liralık ödülünün vergisini hesapladı
Dış cephe kaplamasının içine sıkışan yavru kedileri itfaiye kurtardı Yaşam
Dış cephe kaplamasının içine sıkışan yavru kedileri itfaiye kurtardı
Tarihin en iyisi Novak Djokovic. Nefes kesen şampiyonluk maçını Eren Bozdaş yazdı Spor
Tarihin en iyisi Novak Djokovic. Nefes kesen şampiyonluk maçını Eren Bozdaş yazdı
Pendik'te metruk binanın çatı katı alev alev yandı Yaşam
Pendik'te metruk binanın çatı katı alev alev yandı