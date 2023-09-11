Çorum'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Hüseyin Ö. (27) ve Bünyamin Ü. (28) ile Muhammet B. (21), kentteki bir alışveriş merkezi yakınlarında karşılaştı.