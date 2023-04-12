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Çorum’da yangında ev kullanılamaz hale geldi

Çorum'da bir evin bahçesinde açık olarak duran elektrik kabloları nedeniyle yangın çıktı. Çıkan yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 08:52
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Çorum’da ev yangını korkuttu

Çorum’da yangında ev kullanılamaz hale geldi
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İHA'nın haberine göre, Çorum'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi, Dumlupınar Caddesi üzerinde bulunan müstakil bir evin bahçesinde açık olarak bulunan elektrik kablolarının yağmur yağışı nedeniyle şasi yapması sonucu yangın çıktı.

Evden yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda Çorum Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Öte yandan, ikamet sahiplerinin yangın sırasında evde olmayışı olası bir faciayı önledi.
Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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