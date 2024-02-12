Çorum’da işçilerin kaldığı konteyner alev alev yandı

Çorum'un Osmancık-Kargı yolu üzerindeki Kalinse mevkisinde yol yapan inşaat firmasına ait taş kırma ve moloz üretilen taş ocağı inşaat alanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KONTEYNER KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Konteynerdeki işçiler dışarı çıkarıldı. Kısa sürede bölgeye gelen Osmancık ve Kargı ilçe belediyelerine ait itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında can kaybı ve yaralanan olmazken, konteyner kullanılmaz hale geldi.