Çorum’da işçilerin kaldığı konteyner alev alev yandı

Kaynak: DHA
Çorum’da işçilerin kaldığı konteyner alev alev yandı
Çorum'da bir inşaat firmasına ait taş kırma ocağında işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine İtfaiye ekiplerinin intikal etmesiyle yangın söndürülürken, olayda yaralanan olmadı.

Çorum'un Osmancık-Kargı yolu üzerindeki Kalinse mevkisinde yol yapan inşaat firmasına ait taş kırma ve moloz üretilen taş ocağı inşaat alanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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KONTEYNER KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Konteynerdeki işçiler dışarı çıkarıldı. Kısa sürede bölgeye gelen Osmancık ve Kargı ilçe belediyelerine ait itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında can kaybı ve yaralanan olmazken, konteyner kullanılmaz hale geldi.

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