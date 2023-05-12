Çorum'da kaçak sigara operasyonu

(İHA) Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde bir şahsın iş yerinde kullanımı yasak olan cinsel içerikli ürünler ile gümrük kaçağı sigara sattığı bilgisine ulaşan polis ekipleri operasyon düzenledi.

Operasyonda şahsın iş yerinde yapılan aramada 288 paket çeşitli markalarda gümrük kaçağı sigara, 21 adet kaçak elektronik sigara, 62 adet kaçak cinsel içerikli hap ile 21 adet gümrük kaçağı sigarillo ele geçirildi.

Gümrük kaçağı sigaralar ile cinsel içerikli ürünlere el koyan polis ekipleri, iş yeri sahibi hakkında da adli işlem başlattılar.