Çorum'da korkutan yangın

Edinilen bilgilere göre, İskilip ilçesi Kayazlı köyü Bağlar mevkiinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın ekili araziler ile çevrede bulunan bağ ve bahçelere sıçradı.

Vatandaşlar 112 Acil Yardım Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine İskilip Belediyesi itfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden ekipler, uzun süren çalışmaların ardından yangını kontrol altına aldı. Söndürme çalışmaları devam eden yangında yaklaşık 50 dönümlük arazi yanarken, vatandaşlar da söndürme çalışmalarına traktörleri ile destek verdi.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedeni ile hasar tespiti için çalışma başlattı.