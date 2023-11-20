Çorum'da motosiklet ve ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Çorum'da motosiklet ile ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Çorum'da motosiklet ve ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.B. idaresindeki 19 UE 414 plakalı ticari araç ile G.G. idaresindeki 19 ADC 953 plakalı motosiklet Aydınlıkevler 6. Sokak'ta çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi.

aw080752-02.jpgKazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

aw080752-03.jpgKaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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