Çözüm sürecinin akil insanı Kadir İnanır'dan olay açıklama

Kaynak: t24
Çözüm sürecinin akil insanı Kadir İnanır'dan olay açıklama
Açılım sürecinde "Akil İnsanlar" heyetinde bulunan Kadir İnanır yerel seçimler öncesinde çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. İnanır çözüm süreci için "Demirtaş tutanaklardan açıkladı, fikir Öcalan’dandı, Erdoğan uyguladı" ifadelerini kullandı.

Ünlü aktör Kadir İnanır'ın son dönemlerde adı siyasetle anılır hale geldi.

Cansu Çamlıbel’e verdiği röportajda; İnanır, çözüm süreci ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Erdoğan’ın inanıldığı gibi bir deha olmadığını vurgulayan Kadir İnanır, şunları kaydetti:

Erdoğan deha değil. Erdoğan, benim söylediğim gibi bir şeyi uygulayamıyor. Ben henüz bu ülkenin cumhurbaşkanından şikâyetçi olan hiçbir ülke görmedim. Nasıl beceriyorlar? Çünkü 85 milyon kişi sadece ne tüketeceğine bakıyor. Durum böyle olunca da gerektiğinde 'Haydi aslanım' diye para da veriyorlar. Çünkü sonra alacak o parayı biliyor. Bu gerçekler ortadayken bizim siyaset kurumunu sürekli uyarmamız gerek.”

"DEMİRTAŞ AÇIKLADI, FİKİR ÖCALAN’DANDI, ERDOĞAN UYGULADI"

Başlatılan çözüm sürecine değinen Kadir İnanır, “Demirtaş tutanaklardan açıkladı, fikir Öcalan’dandı, Erdoğan uyguladı” dedi ve “Sen de bulursun. Selahattin Demirtaş mahkemede açıklamıştı. Mahkeme tutanaklarına girip Nisan 2018’deki duruşmada Demirtaş, İmralı’da Abdullah Öcalan ile yaptıkları bir görüşmeye atıfla anlattı. Hatırlarsanız, Demirtaş partisinin İmralı Heyeti’ndeydi ve dedi ki; Benim katıldığım bir toplantıda akil insanlar konuşuldu. Akil insanlar grubu oluşturulmalı denildi. Bu, Öcalan’ın önerisiydi. Ne bizim ne hükümetin önerisiydi. Kim hayata geçirdi, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan. Akil İnsanlar Komisyonu kurdu, ilk toplantısını kendisi Dolmabahçe’de yaptı. Burada tutanakları var, okuyayım size.” ifadelerini kullandı.

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