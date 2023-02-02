Roma'ya Cremonese şoku

İtalya Kupası çeyrek finalinde, Cremonese deplasmanda Roma'yı 2-1 yenerek, yarı finale yükseldi.
Roma, Roma Olimpiyat Stadı'nda Serie A'da kümede kalma mücadelesi veren ancak kupadaki performansıyla dikkati çeken Cremonese'yi ağırladı.
Konuk ekip, 28. dakikada Dessers'in penaltı golüyle 1-0 öne geçerken, ilk yarı bu şekilde sona erdi.
İkinci yarıda Cremonese, Roma'da forma giyen milli oyuncu Zeki Çelik'in 49. dakikada kendi kalesine attığı golle farkı 2'ye çıkardı: 2-0.
Kalan dakikalarda gol için yüklenen Roma, 90+4.dakikada Belotti ile skoru 2-1'e getirse de bu gol mağlubiyeti engellemeye yetmedi. Cremonese, Roma'yı deplasmanda 2-1 yenerek, adını yarı finale yazdırdı.
Cremonese, kupanın son 16 turunda da Napoli'yi eleyerek, büyük bir sürprize imza atmıştı.
Günün diğer çeyrek final maçında, Fiorentina konuk ettiği Torino’yu 2-1 yenerek yarı finale yükseldi.
Müsabakada Fiorentina’nın gollerini, 65. dakikada Jovic ve 90. dakikada Ikone atarken, Torino’nun tek golünü ise 90+3. dakikada Karamoh kaydetti.
Çeyrek final turunun son müsabakasında Juventus, 2 Şubat Perşembe günü Lazio’yu kendi sahasında ağırlayacak.
Juventus-Lazio maçının galibi, yarı finalde Inter ile eşleşecek.
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