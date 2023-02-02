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Roma'ya Cremonese şoku

Cremonese, Roma'yı eleyerek İtalya Kupası'nda yarı finale çıktı

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 06:16
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Cremonese Roma'yı eledi

Roma'ya Cremonese şoku
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İtalya Kupası çeyrek finalinde, Cremonese deplasmanda Roma'yı 2-1 yenerek, yarı finale yükseldi.

Roma, Roma Olimpiyat Stadı'nda Serie A'da kümede kalma mücadelesi veren ancak kupadaki performansıyla dikkati çeken Cremonese'yi ağırladı.

Konuk ekip, 28. dakikada Dessers'in penaltı golüyle 1-0 öne geçerken, ilk yarı bu şekilde sona erdi.

İkinci yarıda Cremonese, Roma'da forma giyen milli oyuncu Zeki Çelik'in 49. dakikada kendi kalesine attığı golle farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

Kalan dakikalarda gol için yüklenen Roma, 90+4.dakikada Belotti ile skoru 2-1'e getirse de bu gol mağlubiyeti engellemeye yetmedi. Cremonese, Roma'yı deplasmanda 2-1 yenerek, adını yarı finale yazdırdı.

Cremonese, kupanın son 16 turunda da Napoli'yi eleyerek, büyük bir sürprize imza atmıştı.

Günün diğer çeyrek final maçında, Fiorentina konuk ettiği Torino’yu 2-1 yenerek yarı finale yükseldi.

Müsabakada Fiorentina’nın gollerini, 65. dakikada Jovic ve 90. dakikada Ikone atarken, Torino’nun tek golünü ise 90+3. dakikada Karamoh kaydetti.

Çeyrek final turunun son müsabakasında Juventus, 2 Şubat Perşembe günü Lazio’yu kendi sahasında ağırlayacak.

Juventus-Lazio maçının galibi, yarı finalde Inter ile eşleşecek.

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