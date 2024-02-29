Crespo'da hayret veren gelişme

Fenerbahçe, 2021-22 sezonun başında Portekiz ekibi Estoril'den 1.5 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Miguel Crespo'yu takımda fazla forma şansı bulamaması nedeniyle bu devre arasında İspanyol ekibi Rayo Vallecano'ya satın alma opsiyonuyla kiralamıştı.

La Liga ekibi Portekizli orta saha ile ilgili kararını verdi. 27 yaşındaki futbolcunun performansının Rayo Vallecano'da idarecileri memnun etti. İspanyol kulüp, Miguel Crespo'nun satın alma opsiyonu maddesini kullanma kararı aldı.

Miguel Crespo kiralık olarak forma giydiği Rayo Vallecano'da 4 maçta şans buldu. Tecrübeli orta sahanın satın alma opsiyonu maddesinin 4 milyon Euro olduğu kaydedildi.