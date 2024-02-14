Cristiano Ronaldo attı Süper Lig'in yıldızları yıkıldı

AFC Şampiyonlar Ligi Son 16 Tur'u ilk maçında; Al Nassr ile Al Fahya karşı karşıya geldi.

Al Nassr'ın ev sahipliğinde Kral Faisal Bin Fahd Stadı'nda oynanan mücadeleyi Al Nassr 1-0 kazandı, rövanş için avantaj yakaladı.

Karşılaşmanın tek golünü 81. dakikada sahne alan Cristiano Ronaldo kaydetti. 2024 yılında ilk kez gol sevinci yaşayan 39 yaşındaki Portekizli yıldız, ceza sahası içinde seken topu iyi takip edip filelerle buluşturdu.

Bir dönem Süper Lig'de Trabzonspor forması Nwakaeme; Al Fahya'da sahaya ilk 11'de çıktı, 71 dakika süre aldı. Yine Süper Lig'de Galatatasaray ve Adana Demirspor formaları giyen Henry Onyekur da 58. dakikada oyuna girdi.

Karşılaşmanın rövanşı 21 Şubat Çarşamba günü Al Nassr'ın sahasında oynanacak.