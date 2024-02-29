Ronaldo'yu Araplar bağışlamadı

Takımı Al Nassr'ın deplasmanda Al Shabab'ı 3-2 yendiği maçta Cristiano Ronaldo tribünlere uygunsuz bir harekette bulunmuştu.

Al Shabab taraftarlarının Messi diye tezahürat yapması üzerine çılgına dönen Ronaldo, tribünlere dönerek şu hareketi yapmıştı.

Portekizli yıldız maçtan sonra da "Tüm kulüplere saygı duyuyorum. Maçtan sonra galibiyetin sevincini yaşıyordum. Utanç verici bir hareket değildi. Avrupa'da buna alışığız" demişti.

Ancak Araplar bu hareketi affetmedi.

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Disiplin ve Etik Kurulu Ronaldo'ya bir maç men cezası verdi.

Ayrıca Ronaldo'nun 10 bin Suudi Arabistan riyali (yaklaşık 83 bin lira), Al Shabab Kulübüne ise 20 bin Suudi Arabistan riyali (yaklaşık 166 bin lira) para cezası ödemesine karar verildiği açıklandı.