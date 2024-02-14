Süper Lig'in yeni yayıncısı belli oluyor. TFF tarih açıkladı

Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu
Süper Lig'in yeni yayıncısı belli oluyor. TFF tarih açıkladı
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ve TFF 1. Lig'in yayın ihale sürecini 29 Şubat 2024'te tamamlamayı planladığını açıkladı.

Süper Lig ve TFF 1. Lig'in önümüzdeki 3 yıllık yeni yayıncısının belli olmasına çok az kaldı.
Bugün toplanan Yayın İhale Komisyonu, gelen teklifleri noter huzurunda açtı. İlk gelen bilgilere göre şu anki yayıncı kuruluş beIN Sports 3 milyar 900 milyon TL önerdi. Saran Medya da 140 milyon Euro'luk teklif yaptı.
Türkiye Futbol Federasyonu da konu ile ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada; ihale sürecinin 29 Şubat 2024'te tamamlanmasının hedeflendiği vurgulandı.
Resmi internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"TFF ve Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı üyelerinden oluşan Yayın İhale Komisyonu, 14 Şubat 2024 Çarşamba günü (Bugün) TFF Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yayın ihalesi tekliflerini noter huzurunda açmak üzere toplanmıştır.
Yayın İhalesi Komisyonu 19 Şubat 2024 Pazartesi günü saat 16.00'da TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Haklarının Devrine İlişkin İhale Genel Şartnamesi 24. maddesi uyarınca yayın ihale süreci ile ilgili tekliflerin açılması sonrası ihale şartnamesi gereği tekliflerin değerlendirilmesi için toplanacaktır.
İhale sürecinin daha önce açıklandığı gibi 29 Şubat 2024 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır."

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