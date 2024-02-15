33'lük Immobile Bayern Münih'e şoku yaşattı! Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz sonuç

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33'lük Immobile Bayern Münih'e şoku yaşattı! Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz sonuç
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Lazio ile Bayern Münih karşı karşıya geldi.

Lazio, evinde Bayern Münih'i ağırladı ilk maçta.
Galatasaray'dan Bayern'e transfer olan Sacha Boey ise mücadeleye yedekler arasında başladı.
Maçın favorisi net olarak Bayern Münih'ti.
Bayern ileri bölgede hücum yaparak başladı mücadeleye.
Lazio savunmasına hata yaptırma niyetindeydi.
Mücadele ne kadar yüksek tempolu oynansa da, iki takım da kaleye gitmekte zorlandı ve ilk yarıda sadece Lazio tarafından 1 tane isabetli şut çekildi.
Ancak Bayern Münih topa hükmetme konusunda daha iyiydi ve ilk yarıyı yüzde 57'ye yüzde 43'lük üstünlükle kapattı.
İkinci yarının başlamasıyla birlikte Lazio, net bir pozisyondan yararlanamadı. 48. dakikada Isaksen'in şutu, yılların tecrübesi Manuel Neuer'e takıldı.

LAZIO'DA SAKATLIK!
Lazio'da Hysaj, aldığı darbe sonrası sakatlandı ve kendisini yere bıraktı.
Maça devam edemeyen Hysaj, 60. dakikada oyundan çıktı ve yerini Lazzari'ye bıraktı.

BAYERN MUNIH'E BÜYÜK ŞOK!
Maç nereden nereye geldi. 67. dakikada Lazio'nun hızlı atağında Immobile, ceza sahası içinde adeta Bayern Münih savunmasını ipe dizdi ve topu ayağında çok iyi tuttu.
Sağdaki Isaksen'e pasını attı ve Upamecano, Isaksen'in ayağına basarak oyuncuyu düşürdü.
Maçın hakemi tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi ve Upamecano'ya kırmızı kartını çıkardı.
Topun başına geçen 33 yaşındaki Immobile, Neuer'i terse yatırdı ve penaltıdan attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.
Bayern Münih için işlerin epey zorlaştığını söyleyebiliriz bu dakikadan itibaren.

İTALYAN EKİBİNDE BİR SAKATLIK DAHA!
Günün en iyilerinden Mario Gila da kendisini yere bıraktı ve 81. dakikada Patric ile değişiklik gerçekleşti.

KAZANAN LAZIO!
İtalyan ekibi, kimsenin beklemediği bir performansa imza attı ve Bayern Münih'i Immobile'nin penaltısı ile yendi.
Almanya'da Bayern Münih'in zorlanacağını düşünmüyorum ama hiç belli olmaz.
Rövanş maçı 5 Mart Salı günü oynanacak.

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