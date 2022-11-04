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Dünyanın en güzel futbolcusu Messi Ronaldo tartışmasına son noktayı koydu

Messi - Ronaldo tartışmaları sürerken flaş bir isimden açıklama geldi.

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 11:34
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Cristiano Ronaldo futbol tarihinin en iyisi. Onu Messi ya da başka bir oyuncuyla karşılaştırmak imkansız diyen dünyanın en güzel futbolcusu Ana Maria Markovic tartışmaları bitirdi

Dünyanın en güzel futbolcusu Messi Ronaldo tartışmasına son noktayı koydu
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"Dünyanın en güzel futbolcusu" olarak bilinen Ana Maria Markovic, Ronaldo ile ilgili konuştu.

İsviçre doğumlu futbolcu yıldız oyuncu Hırvatistan milli takımınında oynuyor ve İsviçre kulübü Grasshopper'da forma giyiyor .

22 yaşındaki Markoviç, bu yıl sosyal medyada bir sansasyon haline geldi ve son altı ayda Instagram'daki takipçilerini neredeyse ikiye katlayarak platformdaki bir milyon hayranı aştı.

Ana Maria Markovic Messi Ronaldo konusyla ilgili olarak "Cristiano Ronaldo futbol tarihinin en iyisi. Real Madrid, Juventus ve Manchester'da yaptıkları benzersiz. Onu Messi ya da başka bir oyuncuyla karşılaştırmak imkansız." diyerek tartışmalara yeni bir boyut getirdi.

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