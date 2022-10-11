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Efsane isimler Diego Maradona için sahaya çıkıyor

İki sene önce kalp krizi sebebiyle hayatını kaybeden Diego Armando Maradona için efsane isimler sahaya çıkacak.

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 18:30
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İki yıl önce hayatını kaybeden Maradona için efsane isimler sahaya çıkacak

Efsane isimler Diego Maradona için sahaya çıkıyor
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Futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyi oyuncuları arasında gösterilen Diego Armando Maradona, 25 Kasım 2020 tarihinde yaşamını yitirmişti.

Ölümüyle futbolseverleri yasa boğan Arjantinli efsane anısını İtalya'nın başkenti Roma'da özel bir maç düzenlenecek.

Organizatörlerin yaptığı açıklamaya göre 14 Kasım'da oynanacak olan bu özel karşılaşmada yıldızlarla dolu kadrolardan birine Lionel Messi kaptanlık yapacak.

MOURINHO SAHA KENARINDA YERİNİ ALACAK

Messi'nin dışında Brezilyalı efsane oyunculardan Ronaldinho ve Gianluigi Buffon sahada olacak. Roma'nın Portekizli teknik direkörü Jose Mourinho da takımlardan birinin başında sahada yer alacak.

Karşılaşmada veteran isimlerin yanı sıra aktif futbol hayatına devam eden yıldız isimler de yer alacak. Öte yandan Diego Maradona'nın ailesi de mücadeleyi tribünden takip edecek.

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