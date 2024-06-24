Cristiano Ronaldo ile ne konuştuğunu açıkladı. Türk çocuk Berat Uluğ gizli planını Yeniçağ'a anlattı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Cristiano Ronaldo ile ne konuştuğunu açıkladı. Türk çocuk Berat Uluğ gizli planını Yeniçağ'a anlattı

Türkiye Portekiz maçında sahaya atlayıp Cristiano Ronaldo ile selfie çektiren Türk çocuk Berat, Yeniçağ'a özel açıklamalar yaptı.

Türkiye-Portekiz maçında sahaya atlayarak Ronaldo ile selfi çeken 10 yaşındaki Türk Berat Uluğ, dünya medyasında gündemini korurken Yeniçağ Türk çocuğa telefonla ulaştı ve olayın nasıl geliştiğini sordu.

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AYLAR ÖNCE PLANLADIM
Berat Uluğ babasının maç biletlerini aylar önce aldığını belirterek, "Önce oturacağımız yerin konumunu araştırdım. Yedek kulübesinin çatısına ulaşacağıma ikna oldum. Günlerce plan yaptım. Rüyalarıma girdi hep. Bunu babama da söyledim ama inanmadı" dedi.

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RONALDO BENİ GÜLÜMSEYEREK ÇAĞIRDI
Berat Uluğ, "Babama tuvalete gidiyorum dedim ve koşmaya başladım. Yedek kulübesinin çatısından saha atladım. Güvenlik görevlileri beni yakalayabilirdi ama o an Ronaldo gülerek beni yanına çağırdı. Böylece bu fotoğrafı çektim ve hayallerim gerçek oldu. Ronaldo benim idolümdü. Şimdi yüreğimde daha yüceldi" ifadesini kullandı.

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UEFA GÖREVLİLERİ TEBRİK ETTİ
10 yaşındaki Berat, Ronaldo ile selfi çektikten sonra yaşananları da şöyle anlattı:
"Güvenlik ekipleri gülerek koluma girdiler ve stat dışına çıkardılar. O sırada UEFA görevlileri başardın diye beni tebrik etti. Sonra emniyete götürdüler, babamı da çağırıp stadı hemen terk etmemizi istediler. Biz de terk ettik ama hayallerim gerçek oldu" şeklinde konuştu.

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