Almanya İsviçre maçına damga vuran Türk

Kısa soluklu turnuvalarda ideal 11'i korumak her zaman avantaj sağlamıştır. Başarıyı hedefleyen teknik adamlar genelde riske girmek istemezler. Alman Milli Takımı'nın teknik patronu Julian Nagelsmann tam da bu tarife uyan isimlerden.

Almanya ilk iki maçta aynı 11'le oynadı, 2'de 2 yaptı, gruptan çıkmayı garantiledi. Alman çalıştırıcı, İsviçre ile oynanan grubun son karşılaşmasında da aynı isimlere güvendi.

Aslında Julian Nagelsmann tam 7 maçtır aynı 11'de oynuyor. Sadece 2 kez değişiklik yaptı, onlarda da mecbur kaldı. Şampiyonlar Ligi Finali'nden sonra Kroos ve Rudiger'i dinlendirdi, Ukrayna mücadelesinde görev vermedi.

Bir de Fransa karşılaşması var. Onda da yaşadığı ağır sakatlık sonrası 550 gün sonra sahalara dönen Neuer'i riske etmedi, ter Stegen'e şans verdi.

İdeal 11'iyle sahada olan Almanya maça beklenildiği gibi baskılı başladı. Üst üste pozisyonlar bulan Panzerler, 17. dakikada aradıkları gole kavuştu. Andrich uzaktan müthiş bir gole imza attı. Yılların tecrübesi kaleci Sommer topun nereden geldiğini anlayamadan filelerinde gördü. Ancak pozisyonun öncesinde faul tespit edilince, gol iptal oldu.

Dakikalar 29'u gösterdiğinde Frankfurt Arena buz kesti. Ev sahibi konumundaki Alman taraftarlar, Ndoye'un golüyle büyük şok yaşadı. Dan Ndoye oyunda kaldığı süre boyunca çok etkili oldu. Almanya savunmasını adeta hallaç pamuğu gibi dağıttı. İlginçtir ki bu sezon Basel formasıyla tam 37 maça çıkan Ndoye rakip fileleri sadece 3 kez havalandırabilmişti.

Almanya 90 dakika boyunca oyunun hakimiydi, ancak bekledikleri gol 90+2'de geldi. 76. dakikada oyuna giren Niclas Füllkrug soldan yapılan ortaya kafayı vurdu, Almanya'yı sevinçten havalara uçurdu. Çünkü bu gol Panzerler'e grup liderliğini getirdi.

Türk asıllı İsviçreli teknik direktör Murat Yakın önderliğindeki İsviçre bu golle liderliği kaçırsa da ikinci sırada adını son 16 Turu'na yazdırmayı başardı.

Murat Yakın iyi bir ekip oluşturmuş. Mücadeleci, hırslı ve izlemesi keyif veren oyun anlayışlarıyla turnuvada daha da ileri gidebileceklerini gösterdiler. Ev sahibi Almanya'ya adeta kök söktürdüler.

Şimdi B Grubu'nun ikincisiyle karşılaşacaklar. Almanya'nın rakibi ise en iyi üçüncülerden biri olacak.