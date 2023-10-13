Cristiano Ronaldo penaltı kullanırken besmele çekti. Müslüman mı oldu?

Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemelerinde J Grubu 7. maçında Portekiz ve Slovakya karşı karşıya geldi.
Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi Portekiz'in 2-0 üstünlüğü ile geçerken golleri 18. dakikada Gonçalo Ramos ve 29'da penaltıdan Ronaldo attı.
Portekiz Milli Takımı'nda 124. golünü atan Ronaldo penaltı vuruşu öncesinde besmele çekti. Penaltı golü öncesi "Bismillah" diyen Portekizli süperstarın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
Ronaldo'nun bu hareketi futbolseverlere "Müslüman mı oldu?" dedirtti.