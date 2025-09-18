Alanyaspor maçı sonrası daha fazla dayanamadı! Fenerbahçe efsanesi 'Yapı'yı kimin kurduğunu açıkladı

Eski Fenerbahçe ve A Milli Takım futbolcusu Engin Verel, Fenerbahçe-Alanyaspor maçın hakkındaki yorumlarını Akşam Gazetesi'nde kaleme aldı. Tecrübeli futbol adamı, başkan Ali Koç'un görevine son verdiği Portekizli teknik adam Jose Mourinho için de gündem olacak ifadelere yer verdi.

İşte o yazıdan öne çıkanlar;

"TÜRK FUTBOLUNUN İMAJINA ZARAR VERDİN"



Verel, Mourinho'ya yönelik sözlerinde, "Türk futbolunun imajına zarar verecek bir ton laf ettin. 'Kirli' dedin, 'Çamurlu' dedin ama sonra gidip Fenerbahçe'yle elendiğin Benfica'ya imza attın" diyerek çelişkili tutumuna dikkat çekti.

"YAPININ KRALINI SEN KURMUŞSUN"



Mourinho'nun ayrılık sürecine değinen yazar, "Tazminatı alıp gitmek için yaptığın cambazlıklara bakılırsa, 'Yapı'nın kralını sen kurmuşsun. Bence Fenerbahçe bu konuyu UEFA ve FIFA'ya taşımalı" ifadelerini kullandı.

"KAFALARINI BU İŞLERE YORMAK YERİNE..."

Karşılaşmaya dair analizinde ise Fenerbahçeli futbolcuların sürekli hakem kararlarına odaklandığını belirten Verel, "Kafalarını bu işlere yormak yerine futbol oynamaya odaklansalar çok daha iyi bir görüntü ortaya çıkacak. Fenerbahçe onlarca transfer yaptı ama orta sahaya bir 'Maestro' bulamadı" dedi.



"İLAHİ ADALET"



Alanyaspor maçındaki tartışmalı pozisyonlara da değinen Engin Verel, iptal edilen goller ve verilen penaltı için "İlahi adalet" yorumunu yaptı. Talisca'nın kaçırdığı fırsatları hatırlatan yazar, hakem kararlarının da tutarsızlığına dikkat çekti: "Uydurdukları penaltının etkisinde kalıp, son pozisyondaki net penaltıyı vermediler."

