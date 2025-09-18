Victor Osimhen'den Galatasaray'a bir kötü haber daha!

Nijerya Milli Takımı'nda sakatlanan Victor Osimhen, Eyüpspor sonrası Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Eintracht Frankfurt maçı kamp kadrosuna da dahil edilmedi. Süper Lig'de oynanacak olan Konyaspor mücadelesinde kadroda olması beklenen golcü oyuncudan, sarı-kırmızılılara bir kötü haber daha geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, sezonu Eintracht Frankfurt deplasmanında açıyor. Sarı-kırmızılılar zorlu karşılaşmada en etkili gol silahı Victor Osimhen'den mahrum olacak.

Nijerya Milli Takımı'ndaki sakatlığı sonrası Eyüpspor maçında forma giyemeyen yıldız golcü, Frankfurt karşılaşmasında da takım arkadaşlarını yalnız bırakacak. Okan Buruk'un sakatlığı nedeniyle oynayabilecek düzeyde olmadığını belirttiği Osimhen'den Süper Lig için de kötü haber geldi.

VICTOR OSIMHEN'İN KONYASPOR MAÇINDA DA KADRODA OLMASI ZOR GÖZÜKÜYOR!

Victor Osimhen'in pazartesi günü Galatasaray'ın Süper Lig'de oynayacağı Konyaspor maçında da forma giymesinin çok zor olduğu öne sürüldü. Nijeryalı golcünün, 30 Eylül'de Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Liverpool maçına kadar tam hazır hale gelmesinin beklendiği kaydedildi.

