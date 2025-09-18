Victor Osimhen'den Galatasaray'a bir kötü haber daha!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, sezonu Eintracht Frankfurt deplasmanında açıyor. Sarı-kırmızılılar zorlu karşılaşmada en etkili gol silahı Victor Osimhen'den mahrum olacak.

Nijerya Milli Takımı'ndaki sakatlığı sonrası Eyüpspor maçında forma giyemeyen yıldız golcü, Frankfurt karşılaşmasında da takım arkadaşlarını yalnız bırakacak. Okan Buruk'un sakatlığı nedeniyle oynayabilecek düzeyde olmadığını belirttiği Osimhen'den Süper Lig için de kötü haber geldi.

Cimbom Şampiyonlar Ligi'nde vitrine çıkıyor! İşte Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçının muhtemel ilk 11'leri...

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin Eintracht Frankfurt maçı öncesi sözleri olay oldu!

VICTOR OSIMHEN'İN KONYASPOR MAÇINDA DA KADRODA OLMASI ZOR GÖZÜKÜYOR!

Victor Osimhen'in pazartesi günü Galatasaray'ın Süper Lig'de oynayacağı Konyaspor maçında da forma giymesinin çok zor olduğu öne sürüldü. Nijeryalı golcünün, 30 Eylül'de Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Liverpool maçına kadar tam hazır hale gelmesinin beklendiği kaydedildi.

Eintracht Frankfurt maçı Galatasaray'a 3 milyon euroya mal olabilir!

