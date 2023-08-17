CS GO'ya büyük zam geldi. Oyunseverleri üzecek haber

2012 yılında oyuncuların beğenisine sunulan CS:GO'nun zam yaptığı ortaya çıktı.

ShiftDelete.net'te yer alan bilgilere göre; Oyun yüzde 43 zamlandı. Oyunun fiyatı 394,95 TL‘ye kadar yükseldi. Steam ile ilgili paylaştığı verilerle bilinen SteamDB’ye göre yapımın değişiklik öncesi son fiyatı 274,95 TL'ydi.

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 7 / Windows Vista / Windows XP ya da üzeri

İşlemci: Intel Core 2 Duo E6600 ya da AMD Phenom X3 8750 üzeri

Bellek: 2 GB RAM

Ekran kartı: 256 MB ya da üzeri grafik işlem birimi

Ekran kartı belleği: 256 MB VRAM

DirectX: DX9

Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 7 ve üzeri

İşlemci: Intel Pentium E5700 3 GHz ya da AMD Phenom 8750

Bellek: 2 GB RAM

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GT 630 ya da AMD Radeon HD 6670

Ekran kartı belleği: 2 GB VRAM

DirectX: DX9