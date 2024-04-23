İsmailağa cemaatinde liderlik kavgası. Cübbeli Ahmet tanımadığını açıkladı

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İsmailağa cemaatinde liderlik kavgası. Cübbeli Ahmet tanımadığını açıkladı
Cübbeli Ahmet, İsmailağa cemaati'nin yeni lider olarak tayin ettiği Fikri Doğan’a tabi olmadıklarını ve sebebini de bu akşam delilleriyle açıklayacağını duyurdu.

Böbrek rahatsızlığı sebebiyle 93 yaşında hayatını kaybeden İsmailağa Cemaati’nin lideri Hasan Kılıç bugün Fatih Camii’nde son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve birçok siyasi isim katıldı.

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İsmailağa Cemaati, Hasan Kılıç’ın cenaze namazının ardından, cemaatin yeni liderinin Fikri Doğan olduğunu duyurdu.

CÜBBELİ AHMET YENİ İSMAİL AĞA LİDERİNE TÂBİ OLMADI

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, sosyal medya platformu X’den yaptığı açıklamada, İsmailağa Cemaati’nin yeni lideri olarak belirlenen Fikri Doğan’a kendisi dahil birçok hoca efendinin tabi olmadığını bunun nedenlerini ise bu akşam delilleriyle açıklayacağını duyurdu.

Cübbeli Ahmet, sosyal medya hesabı X’den yaptığı açıklamada,

“Cübbeli Ahmet Hoca, kendisi ile birlikte birçok hocaefendinin, İsmailağa'nın ta'yîn ettiği Fikri Hoca’ya niçin tabi olmadıklarını bu akşam delilleriyle açıklayacak” ifadelerini kullandı.

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NE OLMUŞTU?

Cübbeli Ahmet hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, “Cemaati hedef gösterme”, "Tarikatın mahremini ortaya saçma”, "Cemaati dağıtmaya çalışmak” Hasan Kılıç’ın şeyhliğini kabul etmeme suçlarından İsmailağa Cemaati’nden ihraç edildi.

Bunun üzerine Cübbeli Ahmet, kendisine yapılan ihracı kabul etmeyerek, “Tarikat Hasan Efendi'nin tarikatı değildir ki beni ihraç etsin. Hasan Efendi nasıl Mahmud Efendi'nin müridiyse ben de Mahmud Efendi'nin müridiyim, mürit müridi nasıl ihraç edecek?” ifadelerini kullanmıştı.

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