Cübbeli Ahmet'ten İsmailağa lideri Hasan Kılıç'ın ölümüyle ilgili açıklama. ‘Rabıta’ kavgasında cemaatten kovulmuştu

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" ismiyle bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, 2022’de ölen İsmailağa cemaatinin lideri Mahmud Ustaosmanoğlu'nun ardından ‘posta oturma’ hakkının kendisine geldiğini öne sürmüş, yeni lider Hasan Kılıç'ın yanı sıra cemaate karşı da bayrak açmıştı.

Bu meydan okuma sonrası Ünlü aleyhine zehir zemberek bir açıklama yapan İsmailağa cemaati ise Cübbeli Ahmet ile tüm bağların koparıldığını duyurmuştu.

Cemaatten yapılan açıklamaya yanıt veren Cübbeli Ahmet, “Tarikat Hasan Efendi'nin tarikatı değildir ki beni ihraç etsin. Hasan Efendi nasıl Mahmud Efendi'nin müridiyse ben de Mahmud Efendi'nin müridiyim, mürit müridi nasıl ihraç edecek?" demişti.

CÜBBELİ AHMET'TEN HASAN KILIÇ AÇIKLAMASI

Cemaatin lideri Hasan Kılıç'ın dün hayatını kaybetmesinin ardından Cübbeli Ahmet’ten yeni bir açıklama geldi.

Ünlü, yayınladığı video mesajda, "En son olayda gelmesin buyurdu, gelmedik. Onda da bir hayır var dedik, hocamızın beyanında. Dolayısıyla bir alem ölmüş gibi, bir cihan yıkılmış gibi üzülmek lazım. Biz onu Allah için sevdik" dedi.

Ünlü, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Hayırlı haberler bekliyorduk ama ecele çare yok. 120 sene yaşasa da başımıza fitne çıkmasa diye dualarımı hatırlarsınız ama ecele çare yok. Bundan dolayı bu gece şifai şerif dersini yapamayacağız. Şimdi büyük bir hüzün içindeyiz. Bir alimin ölmesi bir alemin ölmesidir. Hasan Efendi Hocamız, ilmi faziletiyle bıraktığı yüzlerce, binlerce vekilin başıydı. Hepimiz kendisine saygı ve hürmetle tabiydik. En son olayda gelmesin buyurdu, gelmedik. Onda da bir hayır var dedik, hocamızın beyanında. Dolayısıyla bir alem ölmüş gibi, bir cihan yıkılmış gibi üzülmek lazım. Biz onu Allah için sevdik."

Ünlü, Kılıç'ın ölümüne üzülmeyenler için de, "münafık" ve "zındık" diyerek, "Nasıl üzülmezsin ya... Bir alim vefat etmiş!" ifadelerini kullandı.