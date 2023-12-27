Cübbeli Ahmet "NATO'dan çıkalım" dedi. Burunlarının ucunu göremeyenler uluslararası ilişkilere el attı

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Cübbeli Ahmet "NATO'dan çıkalım" dedi. Burunlarının ucunu göremeyenler uluslararası ilişkilere el attı
Cübbeli Ahmet Hoca, NATO'nun ülkemize zarar verdiğini belirterek "Türkiye NATO'dan çıkmalı. Düşmanların arasında ne arıyoruz" dedi.

Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, Türkiye'nin NATO'dan çıkması gerektiğini dile getirdi.

NATO'nun ülkemize zarar verdiğini belirten Ahmet Mahmut Ünlü, "Düşmanların arasında ne arıyoruz! Hepsi bize silah çevirmiş. Şehitler geliyor. NATO baş düşman. Yunanistan’a yığmışlar silahı. İçerideki ayrımları bir kenara koyalım." ifadelerini kullandı.

Aydınlık gazetesinde yayınlanan söyleşinin NATO bölümü şu şekilde:

Sayın Ünlü, ABD etkisinde İslamcı çok, Atatürkçü de çok. Münakaşa konusu aslında Batıcılık. Tam bağımsızlığı savunan çizgi esas olmalıdır.

- NATO’culuk da çok. Devlet buna göre ölçmeli her şeyi. NATO ülkemize zarar veriyorsa çıkacak!

NATO ülkemize zarar veriyor mu?

- Veriyor.

Türkiye NATO’dan çıkmalı mı?

- Çıkmalı. Düşmanların arasında ne arıyoruz! Hepsi bize silah çevirmiş. Şehitler geliyor. NATO baş düşman. Yunanistan’a yığmışlar silahı. İçerideki ayrımları bir kenara koyalım.

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